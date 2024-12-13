Giresun Limanı’nda iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerine destek verdi.

Tiryaki Holding bünyesindeki Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği limanda, bir iş makinesinin elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı iş makinesindeki yangının, çevredeki tahıl depolarına sıçramaması için Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Giresun Belediye Başkan Köse de olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Köse, itfaiye ekiplerine yardımcı olurken, yangının büyümeden kontrol altına alınmasına katkı sağladı.

İtfaiyenin başarılı müdahalesi sonucunda, yangın çevredeki diğer iş makinelerine ve silolara sıçramadan söndürüldü. Ancak, yangının meydana geldiği iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.