Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hava sıcaklığının bugünden itibaren hissedilir derecede azalacağını belirterek Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Iğdır’da bulunan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugünden itibaren hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde hissedilir derecede 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmininde bulundu. Uyarı Merkezi, soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Soğuk havayla birlikte Iğdır, Ağrı, Kars’ta yağış geçişlerinin görüleceği tahmin edilirken, sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Meteorolojinin uyarısı sonrası Iğdır’da da sabah saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile beraber şehirde sağanak yağış etkili oldu.

Sabah yağmuruna hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina altlarına girerek yağmurdan korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar da şemsiyelerini kullandılar. Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nda da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı aşağı kesimlere kadar geldi. Sis altındaki dağa yağan kar da görüntülendi.