Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye Alanı, Soma Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik-Fotoğraf ve Moda Tasarım Teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Renkli Dokunuşlar" projesi kapsamında üretilen eserlerle renklendi. Sergi, 2 hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Grafik Öğretmeni Selda İduğ ve Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmenleri Gülşen Koyun ile Ayşe Türkeri Çelik’in liderliğinde hazırlanan sergi, öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri yansıtan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Grafik tasarım çalışmalarından fotoğraf projelerine, tekstil tasarımlarından moda çizimlerine kadar birçok ürün sergide yerini aldı.

Okul Müdürü Haluk Yılmaz, etkinliğin önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu: "Okulumuzun her alanda ve her yerde var olduğunun en güzel örneği bu gibi etkinliklere katılımımızdır. Meslek lisesi olmamıza rağmen çok aktif bir okuluz ve sürekli kendimizi geliştirerek her alanda var olmaya devam ediyoruz. Bu sergide yer almak, hem ilçemiz hem de okulumuz adına bizleri gururlandırıyor. Bundan sonra da çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye Alanı’nda açılan sergi, iki hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak. Eğitim camiası ve sanatseverlerin yoğun ilgisi beklenen sergi, öğrencilerin hayal güçlerini ve emeklerini gözler önüne seriyor.