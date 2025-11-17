MESKİ, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu terfi hattını yenileyerek su kesintilerini sonlandırdı ve mahalleye kesintisiz, sağlıklı içme suyu sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, kentin dört bir yanında altyapı yatırımlarını sürdürdüğü bildirildi.MESKİ’nin Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi’nde sürdürdüğü içme suyu hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların kesintisiz içme suyuna kavuştuğu kaydedildi. Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi’nde mevcut içme suyu terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle sık sık arızalar yaşandığı hatırlatıldı. Söz konusu arızaların, hem su kayıplarına hem de kesintilere neden olduğu, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla harekete geçen ekiplerin, 1800 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattını yenilediği duyuruldu.

Camili Kooperatif Sulama Başkanı Serdar Süzer, "Büyükşehir Belediyemizin Camili halkı için faydası çok olmuştur. Özellikle dar zamanda sulama hatlarının değişmesinde büyük etkileri vardır. İçme suyu hatlarındaki arızalarından dolayı ise köyümüzde sularımız çok kesiliyordu. Belediyeyle istişareler sonucunda kısa zaman içerisinde borularımızın değişim talebi alındı. Şu anda gerçekten büyük bir değişim oluyor. Borularımızın yenilenmesiyle beraber vatandaşlarımız evlerinde daha sağlıklı sulara kavuştular"dedi.