Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların kendini ifade etmesini ve günlük hayatta sağlıklı sınırlar koyabilmesini destekleyen ‘Sağlıklı Sınırlar Atölyesi’ ile güçlü bir farkındalık eğitimi sunulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yaşamlarında sağlıklı sınırlar çizebilmeleri amacıyla, ‘Hayır Deme Sanatı’ başlığı altında yeni bir atölye başlattı. Toroslar Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde düzenlenen ‘Sağlıklı Sınırlar Atölyesi’ne, 3 ayrı grupta toplam 45 kadın katıldı. Atölyede, günümüzün en yaygın konularından biri olan ‘sınır koymakta güçlük çekme’ temasından yola çıkarak planlandığı bildirildi. Katılımcıların, klinik psikolog eşliğinde hem kendi kişisel sınırlarını keşfettiği hem de ‘hayır’ diyebilmenin yollarını öğrendiği aktarıldı. Uygulamalı çalışmaların da yer aldığı atölyede, kadınların fikirler de üreterek sürece aktif şekilde dahil olduğu, bu yönüyle atölyenin, bir paylaşım ve destek grubu işlevi de gördüğü kaydedildi.

Atölyede ele alınan konular arasında, ‘Sınırlarımız Neye Benzer?’, ‘Hayır Demek Nasıl Hissettirir?’, ‘Sağlıklı Sınır Koyma Yöntemleri’ ve ‘Hayatın İçinde ‘Hayır’ Diyebilmek’ gibi başlıklar yer alıyor. Yoğun ilgi gören atölye, Kasım ayında yeni katılımcılarla devam edeceği duyuruldu.

"Nasıl ‘hayır’ diyebileceğimize ilişkin sağlıklı stratejiler geliştiriyoruz"

Merkezide terapist olarak görev yapan Klinik Psikolog İrem Öz, atölyenin cuma, cumartesi ve pazar günleri yetişkin kadınlara yönelik yapıldığını söyledi. Saat 14.00’da başlayan atölyenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydeden Öz, "4 hafta sürecek bir atölye ve bu atölye sırasında, sınırların bizim için ne anlama geldiğine, ‘hayır’ derken ne hissettiğimize, nelerin bizi ‘hayır’ demekten mahrum bıraktığına, gündelik hayatta nasıl ‘hayır’ diyebileceğimize ilişkin sağlıklı stratejiler geliştirmeyi ve bunu günlük yaşantımıza nasıl yayabileceğimizi konuşuyoruz. Paylaşım odaklı, destek grubu gibi atölye sürecimiz var" dedi.

Atölyeye katılan 74 yaşındaki Necmiye Çetin ise, "Bu etkinliği arkadaşımdan öğrendim. Katılmak istedim. İlk kez geldim. Umarım çok memnun kalırım, çünkü ‘hayır’ demeyi bilmiyorum. Hiçbir zaman da öğrenemedim. Onu bu yaştan sonra öğrenmek istiyorum" diye konuştu.