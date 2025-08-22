MESKİ’nin, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde altyapı hattı yatırımlarına devam ettiği kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, kentin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi. 4 merkez ilçede muhtelif mahallelerde alt yapı çalışmalarına hızla devam ettiği aktarılan açıklamada çalışmaların tamamlanmasıyla 4 bin 500 metre kanalizasyon, 22 bin 950 metre içme suyu hattı olmak üzere toplam 27 bin 450 metre yeni alt yapı hattının Mersin’e kazandırılmış olacağı ifade edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada:" MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kaliteli, modern ve dayanıklı altyapı projelerini kesintisiz bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor. Daha temiz ve altyapısı güçlü bir kent için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Mezitli ilçesi Kuyuluk, Akdeniz, Eski Mezitli ve Tece mahalleleri ile Toroslar ilçesi Portakal ve Hüseyin Okan Merzeci mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yerleşim bölgelerinde artan yapılaşmayla birlikte ortaya çıkan altyapı ihtiyacına hızla yanıt veren MESKİ, yeni imara açılan yollar ve inşaat alanlarına paralel olarak altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların neticesinde toplamda 4 bin 500 metre uzunluğunda atık su hattı devreye alınmış olacak"denildi.