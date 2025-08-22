Nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olan Mersin sahillerinde, yavru çıkışları en yoğun döneminde tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin de yer alıyor. Haziran ayından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından kentteki 5 yuvalama alanı başta olmak üzere bazı sahillere de yuvalar yapılarak yumurtalar bırakıldı. Temmuz ayında başlayan yavru çıkışlarının yoğunluğu Ağustos ayıyla arttı. Yenişehir 100. Yıl Tabiat Parkı başta olmak üzere Anamur, Silifke Göksu, Erdemli Alata ve Akdeniz Kazanlı’da bu sene deniz kaplumbağası yuvasında artış gözlemlendi.

Merkez Mezitli ilçesinde bulunan 100. Yıl Tabiat Parkı sahilinde de yavru çıkışlarının takibini yapan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibi çalışmasını sürdürüyor. 2009-2012’li yılları arasında yuva sayısının 100’ü geçmediğini 2020 yıllarında ise 100. Yıl Tabiat Parkında bu sayının yaklaşık 200 olduğunu aktaran akademisyenler, 2025 yılında ise yuva sayısının yaklaşık 250’ye ulaştığını söyledi.

Öte yandan, sahillerde atık bırakılması ve bilinçsiz davranışlar nedeniyle kirliliğin arttığını belirten akademisyenler , yuvalardan ayakkabı, metal kutu ve plastik şişe gibi birçok atığın çıktığını kaydetti.

"Eylül sonuna kadar çıkışların olmasını bekliyoruz"

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, Mayıs ve Haziran aylarında yumurtlayan anaç deniz kaplumbağalarının yavruları hızlı bir şekilde çıkmaya devam ettiklerini söyledi. Ergene "Temmuzun ortalarında başlayan yavru çıkışlarımız Eylül ayının sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Şu sıralar anaç kaplumbağa çıkışları durdu. Ağustos ayı sonuna kadar belki birkaç yuva daha olabilir. Ama yavru çıkışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayının sonuna kadar çıkışların olmasını bekliyoruz" dedi.

"Yuva sayısı arttı"

Geçen yıllara oranla bu yılı kıyaslandığında yuva sayısında artış görüldüğünü ifade eden Dr. Ergene, "2009-2012 yıllarına kadar yuva sayısı 100. Yıl Tabiat Parkı’nda 100’ü geçmemekteydi. 2020’li yıllara geldiğimizde bu sayı 200’lere ulaştı, 274 rakamını gördük. Bu yıl 100. Yıl Tabiat Parkı sahilinde yaklaşık 250 tane yuva bulunmakta. Gün geçtikçe yuva sayısı artış göstermekte. Bu da yıllardır gerçekleştirdiğimiz koruma çalışmalarının bir meyvesi olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Yuvanın içinden ayakkabı çıktı"

Diğer koruma alanlarına göre 100. Yıl Tabiat Parkı’nda kirliliğin çok fazla olduğunu dikkat çeken Dr. Ergene, "Biraz önce gördüğünüz gibi yuvanın içinden ayakkabı çıktı ya da plastik şişeler, metal kutular. Çok sayıda katı atıkla karşılaşmaktayız. Yalnızca bu alanı kullanan vatandaşlarımızdan ya da deniz kaplumbağasıyla yolda yürüyüş yaparken karşılaşan vatandaşlarımızdan ricamız ’Lütfen kaplumbağa yuvalarını eşelemeyin.’ Son yıllarda yuvalar eşelenmeye başlandığını tespit ediyoruz. Bu da alttan çıkacak olan yavruların güneş etkisiyle ölmesine neden oluyor" diye konuştu.

"Lütfen yavruları elle taşımayın"

Yuvadan çıkan yavru kaplumbağaların kesinlikle elle taşınmaması hakkında da uyarıda bulunan Dr. Ergene, "Lütfen yavruları elle taşımayın. Elle taşıdığınız zaman yavruların yok olmasına neden olabiliyorsunuz. Ve en önemli nokta; Lütfen çevremizi temiz kullanalım. Özellikle hem plastik hem mikroplastik atıklar deniz kaplumbağaları için büyük bir risk oluşturmakta" diyerek sözlerini tamamladı.