Mersin’de kültür ve sanatın kalbi bir kez daha Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde attı . Hem edebiyat hem de müzik dünyasını bir araya getiren anlamlı etkinlikte Mersinli sanatseverler , yazarlarla buluştu.

Yazarlar Konser Öncesinde İmza Gününde Okurlarıyla Buluştu

“Konser Öncesi Yazarlardan Anlamlı Destek” temasıyla gerçekleştirilen İmza Etkinliği, saat 18:30’da başlayarak 20:00’ye kadar sürdü. Etkinlikte, aralarında Mersintime yazarlarından eğitimci-yazar Faik Güçlü’nün de bulunduğu birçok Mersinli yazar yer aldı.

Katılımcı yazarlar :

* İpek Ongun

* Sadık Baha Akıner

*Nuray Öngeç

* Necla Daloğlu

* İlyas Şengün

* Aydan Yalçın

* Faik Güçlü

* Alihan Demir

* Selma Sayar

* Armağan R. Kılınç

* Mithat Deliloğlu

Yazarlar, okuyucularıyla birebir temas kurarak kitaplarını imzaladı, sohbet etti ve kültürel etkileşimi artıran sıcak bir ortam sundu.

Etkinlik, Ronya Sanat Kooperatifi öncülüğünde “Afetten Etkilenen Çocuklar İçin” farkındalık yaratma amacıyla organize edildi. Elde edilen gelirlerin bu amaçla değerlendirilmesi, etkinliğe sosyal bir boyut da kazandırdı.

Nazım Hikmet Korosu'ndan Umut Dolu Konser: “Yarınlara Umut Kalsın”

İmza etkinliğinin hemen ardından saat 20:00’de sahneye çıkan Nazım Hikmet Korosu, “Yarınlara Umut Kalsın” temalı konseriyle geceye damgasını vurdu. Koro Şefi Necla Daloğlu yönetimindeki performans, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Gecenin özel konuk sanatçısı ise İclal Beşik oldu. Sahnedeki performansı büyük beğeni toplarken, sanatseverler dakikalarca alkışladı.

Etkinlik, Mersin Kent Konseyi, Özyiğit Eğitim Kurumları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ücretsiz olarak halka sunuldu.

Sanatla Dayanışma Buluştu

Bu özel gece, sadece bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçerek hem toplumsal dayanışmayı hem de sanatsal üretimi teşvik eden örnek bir buluşmaya dönüştü. Mersinli yazarlar, müzisyenler ve sanatseverler bir araya gelerek hem edebiyat hem de müzik aracılığıyla “umut” mesajı verdi.