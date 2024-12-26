Mersin’de kuvvetli yağışların etkili olduğu ilçelerde metrekareye yaklaşık 90 ile 100 kilogram yağış düştü. Erdemli ilçesinde ise belediye ekipleri gece boyunca sel ve su taşkınlarına karşı çalışma yaptı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin’de kuvvetli yağış etkili oldu. Yaklaşık 36 saattir aralıklarla süren yağışlar özellikle Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde etkili oldu. Erdemli ilçesinde metrekareye yaklaşık 92 kilogram, Silifke ilçesinde 100 kilogram, Gülnar ilçesinde ise 90 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri gece boyunca mesai yaptı. Merkez ve dış ilçelerde yağışların 30 ile 70 kilogram arasında olduğu belirtilirken, Erdemli ve Mut ilçelerinde ayrıca kısa süreli dolu yağışı yaşandı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara taşkınların yaşandığı bölgelere giderek, ekiplerden bilgi aldı. Sağanak yağış nedeniyle yer yer su baskınları yaşandığını belirten Kara, ekipleriyle birlikte teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Evren Güler adlı vatandaş, "Yağış nedeniyle evimizi su basmaya ramak kala belediye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar çalışma yapıyorlar. Büyük oranda su yoğunluğunu azalttılar" diye konuştu.

Yağışların dün geceden itibaren etkili olduğunu belirten Alpay Yalçın, yağışların güzel olduğunu, bahçelerin de suyunu aldığını ifade etti.

Meteoroloji verilerini düzenli olarak takip ettiğini söyleyen Ahmet Dekiş adlı vatandaş ise, "2016 yılından bu yana kuraklık denebilecek kışlar yaşıyorduk. Bu yağış 2016 yılından beri yaşadığımız en güzel yağış oldu. Yağışlar cuma günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Çiftçi ve üreticilerimiz için büyük bir nimet oldu. Toprağımız bu hasreti çekiyordu" dedi.