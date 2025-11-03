Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu sezon repertuvarına aldığı ‘Eyvah Nadir’ isimli oyunu İstanbul’da tiyatro severlerle buluştu, izleyicilerden beğeni aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sanat çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu, birbirinden değerli kalemlerin eserlerini sahnelemeyi sürdürdüğü bildirildi. Ahmet Önel’in yazdığı, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez’in yönettiği ve Şehir Tiyatrosu’nun dev sanat ekibiyle hazırlanan ‘Eyvah Nadir’ isimli oyun, geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli unsurlarından biri olan meddahlık geleneğini çağdaş bir üslupla ele alırken, pek çok farklı figürün tek oyuncu tarafından canlandırıldığı, günümüz insanı ile görünmez bir bağ kurabilmeyi başaran unutulmaz bir tiyatro deneyimi vaat ediyor. Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Mehmet Naci İdişçi, oyunda meddah üzerinden tüm karakterlere can veriyor.

‘Eyvah Nadir’ 7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul’da, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde de tiyatro severlerle buluştu. Mersinli sanatseverler tarafından büyük beğeni alan oyun, İstanbul’da da seyircilerin de beğenisini topladı ve dakikalarca ayakta alkışlandı. Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez’e, Maltepe Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikaya tarafından plaket takdim edildi.