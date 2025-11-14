Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli bir alan olarak kurulan Trafik Park, okulların ara tatil döneminde yoğun ilgi görüyor. 12 bin metrekarelik alanda hizmet veren merkezde çocuklar, akülü araçlarla trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenirken aynı zamanda çeşitli oyun ve spor aktiviteleriyle keyifli zaman geçiriyor.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Trafik Parkta; mini golf, masa tenisi, satranç alanı, üretici kadınların yöresel ürünlerini satışa sunabildiği Kooperatif Market, glutensiz ve yöresel ürünlerin yer aldığı market ve Park Kafe hizmet veriyor. Ailelerin de rahatlıkla vakit geçirebildiği park, cuma- cumartesi günleri 14.00-22.30, diğer günlerde ise 11.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

"Trafik Park çocuklar için çok güzel bir platform"

Trafik Park yöneticisi Anıl Kaplan, ara tatilde yoğunluğun arttığını belirterek, "Trafik Park; çocuklar için çok güzel bir platform. Burada sadece araç sürdürmüyoruz, aynı zamanda trafik kurallarını, levhaları, ışıkları öğretiyoruz. Ara tatil nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz" dedi.

Parkı 4-7 yaş arası çocukların kullanabildiğini, ancak araçların taşıma kapasitesine göre yaş sınırında esneklik sağlanabildiğini belirten Kaplan, "Alanımız sadece akülü arabalardan ibaret değil. Mini golf, masa tenisi ve satranç alanlarımız da mevcut. Böylece çocuklar farklı aktivitelere de yönlendirilebiliyor" diye konuştu.

Çocuklar trafik eğitimi alırken eğlenceli vakit geçiriyor

Trafik Parkı ziyaret eden 6 yaşındaki Poyraz Sadıkkaya, "Akülü araba sürmek için geldim. Burada kurallara uyarak araba sürüyoruz. Arkadaşlarımla aynı anda sürmek çok eğlenceli" dedi. Çocuklardan Emin Yağız Kaplan ise "Burada hem trafik kurallarını öğreniyor hem de eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler uygulamadan memnun

Çocuklarını yaklaşık üç yıldır Trafik Parka getirdiğini belirten Abdullah Kaplan, uygulamanın eğitim açısından çok faydalı olduğunu söyleyerek, "Çocuklar ışıklarda durmayı ve geçmeyi öğreniyorlar. Oğlum burayı çok sevdiği için sık sık geliyoruz" dedi.

Ara tatil nedeniyle parkı ilk kez ziyaret ettiğini dile getiren Nazik Boydak, "Çocukların dikkat ve koordinasyonu için çok iyi bir uygulama. Daha önce akülü araba almak zorunda kalmıştım ama burada cüzi bir ücretle bu deneyimi yaşayabiliyorlar" diye konuştu.