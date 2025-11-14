Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçe genelinde hizmetlerin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Beş sene boyunca asfalt durmayacak. Göreve geldiğimizden bu yana 1,5 yılda 55 kilometre asfalt döktük. Ben herkesin belediye başkanıyım" dedi.

Boltaç, mahalle ziyaretleri kapsamında Çokak Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çokak köy meydanında düzenlenen buluşmaya belediye meclis üyeleri, çevre mahalle muhtarları ve belediye birim müdürleri katıldı.

Ziyarette vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Boltaç, belediyenin hizmet anlayışı ve mali yapısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Her mahalleye eşit şekilde hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Boltaç, "Muhtarlarımız bizim çalışma arkadaşlarımızdır. Gelen her öneriyi kısa, orta ve uzun vadede çözüme kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Vatandaşla gönül bağı kurmanın önemine vurgu yapan Boltaç, "Bu memlekette gönülden gönüle sevgi köprüleri kurmak istiyorum. Vatandaşa hizmet bir lütuf değil, görevdir" ifadelerini kullandı.

Başkan Boltaç, Tarsus genelinde hizmetlerin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Beş sene boyunca asfalt durmayacak. Göreve geldiğimizden bu yana 1,5 yılda 55 kilometre asfalt döktük. Ben herkesin belediye başkanıyım" dedi.

Çokak Mahallesi’ndeki caminin yapım sürecine değinen Başkan Boltaç, "Bu caminin her bir tuğlasında emek var. Ben sizin paranızı size hizmet olarak veriyorum; ananızın ak sütü gibi helal olsun" diye konuştu.

Mahalle sakinleriyle birebir sohbet eden Boltaç, vatandaşların taleplerinin çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Program sonunda vatandaşlara teşekkür eden Başkan Boltaç, "Ben sizin hizmetkarınızım" şeklinde konuştu.