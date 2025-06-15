Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen ‘Minikbüs Projesi’ ile Mersinli öğrenciler kültür, sanat, spor ve doğayla buluşuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Minikbüs Projesi’; çocukların kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. 3 yıldır başarıyla sürdürülen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda, 20 okuldan 6. sınıf öğrencileri için hafta içi her gün 5 farklı noktaya geziler düzenleniyor.

Bu kapsamda Toroslar ilçesinde yer alan Osman Gazi Ortaokulu öğrencileri, Tarsus Doğa Parkı’na düzenlenen geziyle doğayla iç içe bir gün geçirdi. Hayatlarında bazı hayvanları ilk kez görme fırsatı bulan öğrenciler, hem eğlenerek öğrendi hem de güzel anılar biriktirdi. Mayıs ayı itibarıyla 5 bin 332 öğrenciye ulaşan ‘Minikbüs Projesi’, her hafta farklı içeriklerle öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini destekliyor. Projenin, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi planlanıyor.

"Amacımız; öğrencilerin kültür, sanat ve spor branşlarında deneyim sahibi olması"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, ‘Minikbüs Projesi’nin 3. yılında olduklarını belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında yer alan 20 okulumuzla birlikte gezilerimizi sürdürüyoruz. Kasım, aralık, ocak aylarını kapsayan 3 aylık bir programla ilk dönemimizi tamamlayarak, mart ayında ikinci dönemimize başlamıştık. Mayıs ayı itibariyle de 5 bin 332 öğrencimize ulaşarak 2. dönemimizi bitirdik ve yıl boyunca süren programımızı da tamamlamış olduk. Bu kapsamda Osman Gazi Ortaokulu öğrencilerimize Tarsus Doğa Parkımızı gezdirdik. Bizler bu gezimizi gerçekleştirirken, eş zamanlı olarak 4 farklı noktada daha etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.

Macit Özcan Spor Tesislerinde sportif branşların tanıtımından AVM’de sinema gösterimine ,Arkeoloji Müzesi gezisinden Silifke ören yerlerinin tanıtımına ve Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki farkındalık çalışmalarına kadar birçok alanda etkinlikler düzenlendiğini belirten Dinçer, "Projemiz, Büyükşehir bünyesindeki farklı daire başkanlıklarının katkısıyla beraber yıl boyunca devam eden kapsamlı bir organizasyona dönüşüyor. Amacımız; programa dönem başında aldığımız öğrenciyi, dönem sonuna kadar kültür, sanat, spor gibi branşlarda deneyim sahibi yapmak ve gelişimini desteklemek. Yeni eğitim öğretim döneminde de projemizin devam etmesini planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı

Öğrencilerden Büşra Öztemel, Tarsus Doğa Parkı’nda sevdiği hayvanları görme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben küçüklükten beri flamingo hayranıyım. Burada daha yakından tanıma fırsatım oldu. Özellikle önlerindeki tanıtım bilgileri sayesinde nelerle beslendiklerini ve nerelerde yaşadıklarını daha iyi öğrendim. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Mesela ben sırtlanı ilk defa görüyorum ve nesli tükenmeye yakın hayvanları burada yakından görerek araştırabildim" diye konuştu.

Osman Gazi Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Irmak Güleç ise "Kokarca, kurt ve tilkiyi ilk kez canlı ve yakından görüyorum. Çok güzel hayvanlar vardı. Balıklar çok tatlıydı. Her çeşitli kuşlar var. Güzel vakit geçirdik. Onları tanımak için zamanımızda oldu" dedi.