Kütahya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda 31 okulda 5 bin 380 öğrenci ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Kütahya’da da yoğun bir katılımla yapıldı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Veliler, okul bahçelerinin dışında çocukları için dua edip heyecanla bekledi. İl genelinde 31 okulda kurulan 334 salonda 5 bin 380 öğrenci sınavda ter döktü.

Sınavda 840 öğretmenin görev aldığı açıklandı.