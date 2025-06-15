Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun, her türlü yatırıma kucak açan, değişime ve gelişime hızla uyum sağlayan bir şehir. İşte bu güçlü temeller üzerine, kentsel dönüşümün startını verdik. Hepimiz şu gerçeği biliyoruz ki kentsel dönüşüm, Samsun’umuz için olmaza olmaz bir adımdır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleşecek Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu Mahalle sınırları içerisindeki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 2013 yılında ilan edilen 79,53 hektar alan büyüklüğündeki kentsel dönüşüm alanı için fizibilite ve proje çalışmaları tamamlandı. İlk etapta bin 500 konut yapılması hedeflenirken sürecin hızlı ve sorunsuz yürümesi adına Barış Bulvarı’nda kentsel dönüşüm ofisi kuruldu. Dönüşüm çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan SAMKENT tarafından yürütülecek. Daha güvenli, daha sağlam, daha yaşanabilir konutların inşa edileceği dönüşüm projesi ile 4 mahalle başka bir çehreye bürünecek. Doğayla uyumlu, herkesin güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren sosyal alanların yer alacağı kentsel dönüşüm projeleri ile yeşil alanlar da artırılacak.

"Çalışmalarımızda gönüllülük esası var"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun, her türlü yatırıma kucak açan, değişime ve gelişime hızla uyum sağlayan bir şehir. İşte bu güçlü temeller üzerine, kentsel dönüşümün startını verdik. Hepimiz şu gerçeği biliyoruz ki kentsel dönüşüm, Samsun’umuz için olmaza olmaz bir adımdır. Kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasına dayanan ve hızlıca hayata geçirilecek bir dönüşüm süreci planlıyoruz. 4 mahallemiz için gereken adımı attık. Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu’nda yaşayan hemşehrilerimizin evinden ve mahallesinden vazgeçmek zorunda kalmayacağı bir dönüşüm süreci olacak. İlk etapta bin 500 konut inşa edilecek. Ortak akılla yürüteceğimiz bu süreç şimdiden hemşehrilerimize, mahallelerimize ve tüm Samsun’a hayırlı olsun" diye konuştu.