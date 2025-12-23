Mersin'de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleni çerçevesinde yaşam tarzı, gelenekler, el sanatları ve kültürel değerler tanıtıldı. Yörük kültürüne özgü çadırların kurulduğu, geleneksel objeler ve günlük yaşam görsellerinin sergilendiği şölende yapılan defile de nostaljik bir kültürel yolculuğa sunuldu.

Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi ev sahipliğinde Mersin Halk Eğitim Merkezi desteğiyle Yörük kültürünü tanıtmak amacıyla 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleni düzenlendi. Okulun bahçesinde kurulan kıl çadırında yer aldığı şölende Yörük kıyafetlerinin sergilendiği defile düzenlendi. Yörük kültürüne özgü kıyafetler, el emeği ürünler ve yöresel unsurlar tanıtıldı. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve kurulan stantlar ilgi görürken geleneksel objeler de tanıtıldı. Yörük poşusunun da katılımcılara hatıra olarak verildiği program, öğrenciler ve velilerin de katılımıyla yoğun ilgi gördü.

'Bu kültürü yaşatabilmenin en güzel yolu da usta öğreticilerimize düşüyor'

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, Yörük kültürünün korunmasının önemine dikkat çekti. Demir, 'Günümüzde neredeyse dağlarda ve köylerde Yörükler kalmadı. Herkes büyükşehirlere indi. Bu kültürü yaşatabilmenin en güzel yolu da usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize düşüyor. Bu çalışmaları okullarımızın ve halk eğitimlerimizin içerisine taşıyabilirsek, kültürümüzü yok olmaktan kurtarabiliriz. Yörük deyince akla sürekli göç eden bir topluluk geliyor, oysa bizim de köylerimiz var. Yörükler yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek dağlara çıkar, kıl çadırlar kurarak yaşamlarını sürdürürler' dedi.

'Yörük kültürünü tanıttık'

Öğrencilerin sadece mesleki becerilerle değil kültürel değerlerle de donatılmasının önemine vurgu yapan Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mete Harun ise, 'Bugün burada öğrencilerimize sadece mesleki beceri kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi millî kültürlerini ve geleneklerini tanımaları amacıyla bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda öğrencilerimize Yörük kültürünü tanıttık. Yörük kültürü, Türk milletinin en eski ve köklü kültürlerinden biridir. Amacımız, öğrencilerimizin hem mesleki anlamda gelişmelerini sağlamak hem de kültürlerini tanıyarak vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza attığımızı düşünüyoruz' diye konuştu.