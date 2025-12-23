Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kırsal Mahalle Buluşmaları' Çamlıyayla Darıpınarı Mahallesi'nde üretici kadınları ve kentlileri bir araya getirirken, kadın emeği stantlarda görünür oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından üretici kadınları desteklemek amacıyla düzenlenen 'Kırsal Mahalle Buluşmaları'nın son durağı, Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi oldu. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in de katılım sağladığı etkinlikte; Darıpınarı, Sebil, Kisecik, Yalamuk ve Korucak mahallelerinden gelen üretici kadınlar stant açarak doğal ürünlerini sergiledi.

Çamlıyayla'da şenlik havası esti

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Çamlıyayla'da üretici kadınlarla bir araya gelerek stantları tek tek gezdi ve bölgeye özgü ürünler hakkında bilgi aldı. Şenlik havasında devam eden etkinlikte, Mersin merkez ilçeleri ile Tarsus'tan gelen yaklaşık 250 misafir, hem üretici kadınların ürünlerini yerinde inceleme ve satın alma imkanı buldu hem de mahalle sakinleriyle kaynaşma fırsatı yakaladı. Program kapsamında bisikletli kadınlardan oluşan Amatör Ritim Grubu sahne aldı, davul-zurna ekibi ise etkinliğe renk kattı. Türküler eşliğinde vatandaşlar halaylar çekti; çocuklar da kendileri için hazırlanan etkinlikler ve ikramlarla keyifli vakit geçirdi. Kadın emeğini görünür kılan ve kırsaldaki üretici kadınlarla kentte yaşayan kadınları bir araya getiren bu buluşmalar, kentin farklı mahallelerinde devam edecek.

'Kadınlar, üretimleriyle topraklarına sahip çıkıyor'

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, daha önce de birçok kez Kırsal Mahalle Buluşmalarına katıldığını belirterek, bu etkinliklerin üretici kadınların ürettikleri ürünlerin görünür olması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Seçer, 'Kırsal Mahalle Buluşmaları tam anlamıyla bir dayanışma etkinliği. Bir tarafta geleneksel yöntemlerle üretim yapan kadınlar, diğer tarafta toprağına sahip çıkan emekçi kadınlar ve kentte yaşayan kadınlar var. Kadınların her alanda görünür olması için bir aradayız' dedi.

Kırsal mahallelerdeki kadınların üretimleriyle topraklarına sahip çıktıklarını ifade eden Seçer, 'Dünyanın yüzde 75-80'ini küçük aile çiftçileri doyuruyor. Buradaki kadınların tamamı küçük aile çiftçisi. Üretimden vazgeçmemeleri gerekiyor. Kadınların üretime devam etmesi kız çocuklarına umut olacaktır. Bizleri bir araya getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ve bu dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'Kırsal Mahalle Buluşmalarımıza devam edeceğiz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Kırsal Mahalle Buluşmalarının üretici kadınlarla tüketici kadınları bir araya getiren önemli projelerden biri olduğunu söyledi. Güngeç, 'Çamlıyayla Darıpınarı'ndaki stantlarda Sebil, Kisecik, Yalamuk ve Korucak mahallelerinden gelen üretici kadınların doğal ürünleri yer alıyor. Mersin merkezden gelen misafirlerimiz hem ürünleri tadıyor hem de güzel bir kaynaşma ortamı oluşuyor. Projemiz amacına uygun şekilde ilerliyor. Kırsal Mahalle Buluşmalarımıza farklı mahallelerde devam edeceğiz' dedi.