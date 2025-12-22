Mersin'in alış veriş merkezi Sayapark'ta 6 Aralık tarihinde başlayan 'Yılbaşı Festivali', zengin içeriği ve renkli atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Şehrin yılbaşı ruhunu en canlı şekilde yansıtan festival, her yaştan misafire hitap eden etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Festival alanında kurulan lezzet stantları, ziyaretçilere farklı damak tatlarını keşfetme imkanı sunarken, hediyelik eşya stantları yılbaşına özel ürünleriyle alışveriş keyfini artırıyor. El emeği ürünlerden yılbaşı konulu süs eşyalarına kadar pek çok alternatif, festival boyunca ziyaretçilerle buluşuyor.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan eğlence alanları ise festivalin en ilgi çekici bölümleri arasında yer alıyor. Atlı karınca, trambolin ve akülü arabalar minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, ücretsiz şişme çocuk oyun alanları ailelerin yoğun ilgisini görüyor. Güvenli ve eğlenceli şekilde tasarlanan bu alanlar, çocukların doyasıya eğlenmesine olanak sağlıyor.

Işıklandırmaları, süslemeleri ve yılbaşı konseptiyle Sayapark, hem aileler hem de arkadaş grupları için keyifli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Festival, ziyaretçilerine alışveriş, eğlence ve yılbaşı atmosferini bir arada sunarak şehrin en renkli yılbaşı festivali olma özelliğini bu yıl da koruyor.

Sayapark Yılbaşı Festivali, yılbaşı dönemine özel etkinlikleri ve eğlence dolu içeriğiyle önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.