Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde kentin ana arterleri ve kavşaklarında gerçekleştirdiği süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla Mersin'i yeni yıla hazırladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından refüjlerde yapılan peyzaj düzenlemeleriyle kentte yeni yıl atmosferi oluşturuldu. Yeni yıl konulu süslemelerde çam ağaçları, geyik figürleri ve hediye paketleri gibi çeşitli objeler kullanıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğünde peyzaj mimarı olarak görev yapan Görkem Arkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin'in yeni yıla rengarenk hazırlandığını söyledi. Arkan, yeni yıl konulu süsleme objelerinin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı atölyelerde, belediyenin kendi ustaları tarafından üretildiğini belirtti.

Kullanılan malzemelerin büyük bölümünün geri dönüşüm kapsamında değerlendirildiğine dikkat çeken Arkan, 'Yeni yıl konulu süsleme objeleri, daha önce farklı amaçlarla kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış ürünlerden oluşuyor. Bu malzemeleri marangoz ve kaynak atölyelerimizde yeniden değerlendirerek boyuyor, yeni bir görünüme kavuşturuyoruz' dedi.

Yapılan çalışmalarla yeni yılın coşkusunu kentin dört bir yanına taşımayı amaçladıklarını ifade eden Arkan, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yılın neşesini tüm kente yaymaya devam ediyoruz' diye konuştu.

2026 yılı hedeflerine de değinen Arkan, Mersin'i peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanında yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterilen kentler arasına taşımayı hedeflediklerini belirterek, 'Çalışmalarımızı sevgiyle, özveriyle sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza mutlu yıllar diliyoruz' ifadelerini kullandı.