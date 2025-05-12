Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yaklaşması üzerine üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik sınav provası düzenledi. Gerçek sınav atmosferinde gerçekleştirilen uygulama ile öğrenciler sınav günü karşılaşabilecekleri durumları gözlemleme şansı yakalarken, sınav kaygısı ve zaman yönetimiyle ilgili de kendilerini test etme imkanı buldu.

Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar her öğrencinin eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kent genelinde açtığı kurs merkezleri ile hem LGS hem de YKS öğrencilerinin yanında olduğu belirtilen Büyükşehir Belediyesinin, öğrencilere kapsamlı destekler sunmaya devam ettiği bildirildi. Yıl boyunca kaynak kitap, soru bankası ve denemelerle öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve eğitim hedeflerine ulaşmalarını amaçlayan belediyenin, sınav öncesi ve sınav sonrasında da öğrencileri yalnız bırakmadığı da vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran’da gerçekleştirilecek YKS’ye az bir zaman kala, öğrencilere yönelik sınav provası düzenledi. Sınav saatinden önce YKS formatına uygun test kitapçıkları dağıtılırken, gözetmenler eşliğinde öğrenciler belirlenen sürede sınavı tamamladı. Öğrenciler sınav provası sayesinde stres ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, bir taraftan da bilgi düzeylerini test etme imkanına kavuştu. Gerçek sınav atmosferinde yapılan uygulama ile öğrenciler, karşılaşabilecekleri durumları gözlemleme şansı yakaladı.

"Öğrencilerin sınav kaygısını yenmelerini amaçlıyoruz"

Erdemli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Dilek Taşar, öğrencilerin sınav esnasında yaşayabilecekleri olumlu ve olumsuz durumları erkenden fark etmelerini sağlamak amacıyla, kalan süreçte ne yapmaları gerektiğini önemsediklerini belirterek "Sınav öncesinde olduğu gibi, sınav sonrasında da öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Yapılan provanın öğrencilere sağladığı avantajlara da değinen Taşar, öğrencilerin öncelikle zaman ve stres yönetimi açısından kendilerini görme fırsatı bulduklarını kaydetti. Taşar, "Öğrencilerin sınav kaygısını yenmelerini amaçlıyoruz. Kurs merkezlerimizde her hafta düzenli şekilde deneme sınavları yapıyoruz. Mayıs ortasında ise seri denemelerimiz başlayacak. Öğrencilerimizin güzel bir başarı sağlayacağından eminiz. Çünkü gayretli ve istekliler" diye konuştu.

"Gerçek bir sınav heyecanı yaşadık"

Öğrencilerden Sinem Ören, sınav provasının güzel geçtiğini, bu sayede YKS’ye daha çok hazırlanma imkanı olduğunu ifade ederek, "Gerek sorular, gerek kurum düzeni ve gözetmenler hepsi gerçek bir sınav formatındaydı. Bu provalarla sınav stresini daha da azaltıyorum" dedi. Fatmanur Yazar da sınav provasının öğrenciler için çok faydalı olduğunu belirterek, "Sınav stresimizi azaltan bir deneyim oldu" ifadesini kullandı.

Kızını sınava getiren velilerden Mehmet Doğaner ise "Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin hem akademik, hem de psikolojik olarak gerçekçi bir formatta sınava hazırlanıyor olması çok güzel. Hem öğrenciler, hem veliler olarak gerçek bir sınav heyecanı yaşadık" diye konuştu.

Velilerden Süleyman Güngör da provayı öğrenciler için çok faydalı bulduğunu vurgulayarak, "Sınav, gerçek formata çok uygundu" diyerek düşüncelerini aktardı.