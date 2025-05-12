Gaziantep’te piyasaya sürülmeye hazır 2 milyon TL değerinde sahte markalı ayakkabı ve eşarp ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerindeki 2 iş yerine baskın yapıldı. M.T. ve M.Ç. isimli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 2 milyon 190 bin TL değerinde bin 513 adet sahte ayakkabı ve eşarp ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve M.T. isimli 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA