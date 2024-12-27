Mersin’in Yenişehir ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak ve tüketicilerin mağduriyet yaşamasını engellemek için ilçedeki kuruyemiş ve benzeri gıda ürünleri satan işletmeleri denetledi. Denetimlerde hijyen şartlarının yanı sıra işletmelerin ruhsatlarının geçerliliği, satılan ürünlerin raf ömrü, imalat tarihi, etiket fiyatları ve son kullanma tarihleri incelendi. Hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

"Vatandaşlarımızın sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, denetimlerin süreceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Halkımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlamak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Özellikle gıda ürünlerinin hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluğunu denetleyerek, sağlıksız ve güvenliği tehlikeye atan işletmelere karşı gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Halkımızın sağlığını korumak ve tüketicilerin mağduriyet yaşamasını engellemek adına düzenli olarak denetimlerimiz devam edecek" dedi.