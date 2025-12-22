Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Destek Büyükşehirden Kısmet Denizden' programı kapsamında küçük ölçekli balıkçıların çalışma şartlarını iyileştirmek için ekipman ve malzeme desteğini aralıksız sürdürüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Küçük Ölçekli Balıkçılara Malzeme Desteği' kapsamında, balıkçıların çalışma şartlarını iyileştirmek adına ekipman ve malzeme desteği sağlanıyor. Proje kapsamında; Mersin'de faaliyet gösteren 12 metre altı teknelere sahip küçük ölçekli balıkçılara Türk bayrağı, tulum takımı, polar ceket, çizme, can yeleği ve tutya desteği veriliyor.

Büyükşehir tarafından bugüne kadar toplam 772 balıkçıya malzeme desteğinde bulunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Su Ürünleri Mühendisi Gürhan Çökmez, balıkçılara yönelik desteklerin aralıksız sürdürüleceğini söyleyerek, 'Amacımız balıkçılarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde denize açılmalarını sağlamak. 2023 yılında 372 balıkçımıza tulum, çizme ve tutya desteği sağladık. 2025 yılında ise 400 balıkçıya Türk bayrağı, tulum, polar ceket, çizme ve can yeleği ekipmanlarını ulaştırdık' dedi.

'İlk kez bir belediye balıkçıların yanında duruyor'

Mersin Ticari Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Yüzgeç, Büyükşehir Belediyesinin balıkçılara verdiği desteklerin önemine dikkat çekerek, 'Ekonomik şartlar elvermediği için eski çizme ve muşamba kullanan balıkçılarımıza Büyükşehir Beldeiyesinin desteği bir nefes oldu. Verilen tüm malzemeler yerinde ve uygun, çünkü bazen balıkçının bir iğne almaya bile gücü yetmiyor' diye konuştu. İlk defa bir belediyenin balıkçıların yanında durduğunu ve destek verdiğini sözlerine ekleyen Yüzgeç, 'Daha önce hiçbir belediye bizimle ilgilenmedi. Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini dört dörtlük yapıyor ve yanımızda bir güç olduğunu hissettiriyor' ifadelerini kullandı.