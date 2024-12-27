Düzce Belediyesi İtfaiyesi, SGK personeline yangın güvenliği eğitimi vererek, yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı. Teorik eğitimin ardından yangın söndürme ekipmanlarını kullanarak uygulamalı tatbikat yapan katılımcılar, yangına müdahale teknikleri konusunda deneyim kazandı.

Düzce Belediyesi İtfaiyesi, yangın güvenliği bilincini toplumun her kesiminde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kamu kurumlarının yangına karşı daha hazırlıklı olabilmesi ve çalışanların bu tür acil durumlarla başa çıkabilmesi için düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve hangi ekipmanların kullanılacağı konusunda bilgi veriliyor.

Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimde, yangın güvenliği ile ilgili temel bilgiler ve acil durum müdahale yöntemleri katılımcılara aktarıldı. Teorik bilgilendirmelerin ardından, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı konusunda uygulamalı bir tatbikat yapıldı. Katılımcılar, kontrollü bir şekilde yakılan ateşi söndürerek, yangına müdahale teknikleri hakkında pratik deneyim kazandılar.