Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, belediyeye ait arazilerde ekimi gerçekleştirilen ve yerli üretimi destekleyen ’Yakamoz’ türü ekmeklik buğdayının hasadını gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmada, 2014 yılında tescillenmiş yerli ’Yakamoz’ türü buğday tohumu tercih edildi. Bu kapsamda, 2024 yılının Ekim ayında ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Akdam ve Anadolu mahallelerinde bulunan toplam 20 dönümlük belediye arazisine buğday ekimi yapıldı.

Ekim işleminin ardından buğdayın gelişim sürecinde gerekli olan gübreleme, sulama, zararlı mücadelesi ve diğer tarımsal bakım işleri, belediyenin uzman personeli tarafından titizlikle yürütüldü. Hasat zamanına kadar geçen süreç boyunca araziler düzenli olarak kontrol edilerek yüksek verim elde edilmesi sağlanıyor.

"Tarımsal üretim projelerimiz devam edecek"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediyemize ait arazileri tarımsal üretime kazandırarak hem üreticiyi destekliyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli tohumlarımızla gerçekleştirdiğimiz buğday üretimi, hem kırsal kalkınmayı hem de sosyal yardımlaşmayı içeren çok yönlü bir projedir. Emek veren tüm personelimize ve katkı sunan tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Tarımsal üretim projelerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

Akdeniz Belediyesi’nin bu uygulaması, yerel yönetimlerin hem kırsal kalkınma hem de sosyal dayanışma alanında örnek oluşturabilecek nitelikteki projelerle halkın yanında olunabileceğini kanıtlamayı hedefliyor.

Sosyal belediyeciliğin güçlü örneği

Gerçekleştirilen bu üretim süreci yalnızca tarımsal üretime değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da katkı sunmayı hedefliyor. Hasattan elde edilen buğdaylar, belediye tarafından una dönüştürülerek ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırılacak. Bu uygulama sayesinde hem belediyeye ait atıl durumdaki araziler üretime kazandırılmış oldu, hem de ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara doğrudan destek sağlandı.