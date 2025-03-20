Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan yaş almış vatandaşlara yönelik sunduğu hizmetlerle Mersin’i ‘yaşlı dostu kent’ anlayışıyla yönetiyor. Emekli Evleri, Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti, Dosthane ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi gibi projelerle yaş almışların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere bünyesinde bulunan her biriminde yaş almışlara yönelik hizmetlere yer veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal iyiliğini ön planda tutuyor. Sağlık, sosyal aktivite, evde sağlık ve bakım, tadilat işleri, evlere yemek servisi gibi günlük hayatın temel ihtiyaçları arasında yer alan tüm hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyesi sayesinde yaş almışlar kendini daha mutlu, daha huzurlu en önemlisi de daha güvende hissediyor.

Emekli Evleri, yaş almışların ikinci evi

Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren ve emeklilerin ‘ikinci evimiz’ dediği ‘Emekli Evleri’nde düzenlenen sağlık, spor, konser, eğitim, gezi, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle yaş almışların daha sağlıklı daha sosyal ve aktif bir hayat sürdürmesini sağlıyor

Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti ile sağlık kapılarında

Yaşlı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda temel muayene hizmetlerinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği de sağlıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan alanında uzman ekiplerle, kronik hastalıkları olan bireyler için düzenli kontroller yapılıyor ve ihtiyaçlarına anında müdahale ediliyor.

Medikal malzeme desteğinden hastaneye ambulans hizmetine kadar birçok kalemde verilen hizmetler, ev temizliğinin yanı sıra, banyo, tıraş gibi kişisel temizliklerle de destekleniyor. Verilen tüm bu destekler, yaş almışların gündelik yaşamını kolaylaştırıyor.

Yaşlı destek birimi ile sürekli takip

Mersin Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu Yaşlı Destek Birimi, kentteki yaşlı bireyleri düzenli olarak arayarak sağlık durumlarını takip ediyor. Bu hizmet, yalnız yaşayan veya bakıma ihtiyaç duyan bireyler için büyük önem taşıyor.

Bakım ve onarım hizmeti

Yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, evlerde meydana gelen küçük çaplı bakım ve onarım işlemlerini de üstleniyor. Musluk tamiratı, lamba değişimi, kapı tamiri gibi işlemler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Böylece yaşlı bireyler, yaşam alanlarında daha güvenli bir ortamda kalabiliyor.

Aşhanede pişiyor, yaş almışların evine kadar gidiyor

Büyükşehir Belediyesinin, sosyal belediyecilik anlayışını hakkını verdiği bir diğer hizmeti ise evinde yemek yapamayacak durumda olan yaş almışların yemeklerini ayaklarına kadar götürmesi. Her gün aşhanede pişen yemekler, yoksulluk, engellilik veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yaş almışların evine haftanın 5 günü ücretsiz bir şekilde ulaşıyor.

Dosthane ile yaş almışların Mersin’de ikinci bir evi var

Büyükşehir Belediyesinin ‘Dosthane’ adıyla verdiği ‘Refaketçi Evi’ hizmeti kırsal mahallelerden hastane işlerini halletmek için merkeze gelerek şehirde konaklama imkânı olmayan her yaştan ve sosyo ekonomik düzeyden vatandaşa konaklama imkanı sunarken, en çok da yaş almışların Mersin’deki ikinci evi oluyor.

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi

Geçtiğimiz yıl hizmet alınan ve ilk evre Alzheimer hastalarını misafir eden Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, hastalığı nedeniyle evde izole bir şekilde yaşayan yaş almışların yeniden hayata karışmasını sağlıyor. Merkez sayesinde, yaş almışlar zihinsel ve fiziksel aktivitelerle buluşturularak, hastalığının ilerlemesi yavaşlatılıyor.

Yaşlı dostu kent anlayışı

Hem sağlık hizmetleriyle hem de sosyal faaliyetlerle yaş almış bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, onların kendilerini daha güvende ve değerli hissetmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’de yaşayan yaşlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu bu hizmetler sayesinde hem sağlıklarını koruyabiliyor hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘yaşlı dostu kent’ anlayışıyla kentin büyüklerine destek olmaya devam ediyor.