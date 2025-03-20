Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde Ramazan Bayramına kadar önemli bir yağış beklenmediğini ifade ederek, "Şu andaki öngörümüz bayramın önümüzdeki hafta ortasına kadar önemli bir yağış yok" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İHA muhabirine yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz"

Hava kütlelerinin değişik zamanlarda geldiğini belirten Macit, "Mart ayında kuzeyden soğuk hava geldi. Bundan dolayı bir soğuma yaşıyoruz. Ancak önümüzdeki hafta tekrar sıcak havanın gelmesiyle birlikte de hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut"

Macit, "Özellikle yağışların perşembe ve cuma günü Doğu Anadolu bölgesinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Bu konuda da dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Ankara’da bugünden sonra önemli bir yağış beklemiyoruz"

Zirai don tehlikesine vurgu yapan Macit, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızı pazar sabahına kadar dikkatli olmaları konusunda uyaralım. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında. Ancak cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak tekrar artacak" ifadelerini kullandı.

"Ankara’da yağış beklemiyoruz"

Macit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki hafta ortasına kadar da batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ankara’da bugünden sonra önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı yalnız gece sıcaklıkları -4, -5 derece civarında. Buzlanma ve dona karşı dikkatli olmalarını istiyoruz vatandaşlarımızın. Önümüzdeki hafta başında 18-19 dereceye kadar ulaşacağız."

"İstanbul’da yağış beklentimiz sadece perşembe günüyle sınırlı"

İstanbul ve İzmir çevresi için beklenen hava durumunu aktaran Macit, "İstanbul’da yağış beklentimiz sadece perşembe günüyle sınırlı. İstanbul’da da hava sıcaklığı artıyor. Yine pazartesi günü 19 derece civarında bekliyoruz. İzmir’de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da 24-25 dereceye kadar çıkacak. Dolayısıyla hafta sonuna kadar doğu kesimlerde kar yağışı var. Daha sonra bu da etkisini yitirecek önümüzdeki hafta ortasına kadar. Hafta başından itibaren önemli bir yağış beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Bayramın ortasına kadar önemli bir yağış yok"

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde Ramazan Bayramı’na kadar önemli bir yağış beklenmediğini ifade ederek, "Şu andaki öngörümüz bayramın önümüzdeki hafta ortasına kadar önemli bir yağış yok" dedi.