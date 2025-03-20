Kalp yetmezliği teşhisi konulan, akciğerlerinde ciddi miktarda sıvı biriken ve bypass ameliyatı yüksek risk taşıyan uzun yol şoförü Cüneyt Battaloğlu, sağlığına İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Burak Ayça’nın uyguladığı özel anjiyo yöntemiyle kavuştu.

Uyguladığı özel anjiyo yöntemiyle Cüneyt Battaloğlu’nu sağlığına kavuşturan İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Burak Ayça, "Cüneyt Bey’in anjiyo görüntülerini incelediğimizde durumun ciddiyetini fark ettik. Damarlarının büyük ölçüde tıkalı olduğu ve kalbinin ciddi zarar gördüğü tespit edildi. Kalbinin çalışma gücü (EF) yüzde 30’un altına düşmüştü" dedi.

"En risksiz yöntemi kullandık"

Doç. Dr. Burak Ayça, "Hastamızı riske atmamak için birer ay arayla iki ayrı seansta anjiyo uygulayarak tıkalı damarlara stent yerleştirdik. Hastamız tedaviye olumlu yanıt verdi ve kısa sürede sağlığına kavuştu. Artık günlük işlerini rahatlıkla yapabiliyor, yürüyüşe çıkabiliyor ve daha önce gerçekleştiremediği birçok aktiviteyi yapabiliyor" şeklinde konuştu.

"Artık sağlığıma kavuştum"

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde sağlığına kavuşan Cüneyt Battaloğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Kalp krizi geçirdim ve birçok merkezde operasyonumun çok riskli olduğu söylendi. Hiçbir yerin göze alamadığı operasyonu Burak Hocam büyük bir özveriyle üstlendi ve başarıyla tamamladı. Akciğerlerimde ciddi miktarda sıvı birikmişti. Bana bypass önerildi, ancak ameliyattan çıkamama ihtimalim olduğu söylendi. Çare ararken en sonunda Burak Hocam’a ulaştık. Allah razı olsun, beni sağlığıma kavuşturdu. Şu an çok iyiyim; eskiden yürüyemiyor, nefes almakta zorlanıyordum ama bunların hepsi geride kaldı. Artık rahatlıkla yürüyebiliyorum, nefes alabiliyorum ve hiçbir şikayetim yok."