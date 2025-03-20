Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde, hemşirelik bölümü okuyan öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitiminde Müdür Yardımcısı Ayşe Albay tarafından acil durum ve afetlerde kullanılan acil durum kodları hakkında bilgiler verdi.

Acil durumda kullanılan acil durum çağrı kodlarının gerçekleştirilecek olan müdahalenin hızlı ve etkili olması açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Albay, çalışanları haberdar etmek, risk durumlarında etkili bir iletişim kurmak, iletilen mesajı kısa ve net iletebilmek, zaman kazanmak, panik halini engellemek, acil duruma hazırlıklı davranmak ve en önemlisi hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak açısından acil durum çağrı kodlarının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Eğitimde ayrıca Eğitim hemşireliği birimi hemşiresi Leyla Günay tarafından öğrencilere hastanenin tarihçesi, kuralları, organizasyon şeması ve tıbbi atık yönetimi ve temas izolasyonu hakkında bilgiler verildi. Daha sonra oryantasyon eğitimi çerçevesinde, enfeksiyon kontrol hemşiresi Mevlide Yılmaz, tarafından ‘Kesici delici alet yaralanmalarından ve biyolojik risklerden korunma’ konulu bir sunum yapıldı.