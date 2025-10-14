Mersin’in Tarsus ilçesi, bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapacak.

19 Ekim’de 21 kilometrelik yarı maraton ve 3 kilometrelik halk koşusu olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek etkinlik, sporseverleri Tarsus’un tarihi dokusuyla buluşturacak.

Tarsus Cumhuriyet Meydanından başlayıp aynı noktada sona erecek maraton, kentin tarih kokan sokaklarında gerçekleşecek. 21 kilometrelik Yarı Maraton 19 Ekim sabahı saat 09.00’da, 3 kilometrelik Halk Koşusu ise 09.30’da start alacak. Yarışların ardından ödül töreni saat 11.30’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran organizasyonun, Tarsus’un tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"Bu organizasyonlar, şehrimizin ve ülkemizin tanıtımında çok etkili oluyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, maraton öncesi yaptığı açıklamada, tüm Mersinlileri etkinliğe davet etti. Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediyesi büyük organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Her sene geliştirerek yaptığımız iki büyük maratonumuzdan biri, bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Tarsus Yarı Maratonu. Kayıtları devam eden 21 kilometrelik yarı maraton 19 Ekim’de Tarsus’ta gerçekleşecek. Aynı zamanda 3 kilometrelik bir halk koşumuz da olacak. Tüm Mersinlileri bu organizasyona bekliyoruz. Kayıtlar ’mersin.bel.tr’ adresinden yapılabiliyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir diğer önemli organizasyonu olan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’ için de çağrıda bulunan Taşkın, "Bu yıl 7’ncisini düzenleyeceğimiz Mersin Maratonu, geçen yıl dünyada yapılan 213 maraton arasında 49. sırada yer aldı. 14 Aralık’ta gerçekleştirilecek organizasyonu bu yıl daha iyi bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Kayıtlar yine ’mersin.bel.tr’ adresinden yapılabiliyor" diye konuştu.

Mersin’in bir spor kenti olabilmesi adına çalıştıklarını ifade eden Taşkın, "Bu organizasyonlar, şehrimizin ve ülkemizin tanıtımında çok etkili oluyor. Geçen sene Türkiye’de koşulan en iyi ilk 3 derece Mersin’de kırıldı. Bu yıl da yeni rekorlar bekliyoruz. Tüm Mersinlileri 19 Ekim’de Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’na, 14 Aralık’ta ise Uluslararası Mersin Maratonu’na davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.