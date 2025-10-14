Talas Belediyesi, Bosna Hersek’in efsanevi lideri "Bilge Kral" Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 22. yılında anlamlı bir programa ev sahipliği yapıyor. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 20 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da düzenlenecek etkinlikte, İzzetbegoviç’in fikir dünyası, insanlık mirası ve özgürlük mücadelesi ele alınacak.

Program, Talas Belediyesi’nin katkılarıyla Uluslararası Balkan Derneği ve Kayseri Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Bosna Soykırımı gazisi Emekli General Gazi Emir Kiliko ve akademisyen Prof. Dr. Samedin Kadiç konuşmacı olarak yer alacak. Programın moderatörlüğünü ise Uluslararası Balkan Derneği Başkanı Hamza Yavuz üstlenecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programın amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Aliya İzzetbegoviç’in yalnızca Bosna halkının değil, tüm insanlığın vicdanında yer etmiş bir lider olduğuna dikkat çekti. Başkan Yalçın, "Bilge Kral’ın bıraktığı miras; adalet, özgürlük ve insan onuru temelleri üzerine kuruludur. Biz de Talas Belediyesi olarak bu değerlere sahip çıkmayı, yeni nesillere aktarmayı görev biliyoruz." dedi.

Talas Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri içinde önemli bir yere sahip olan bu anlamlı program, gençler ve akademisyenler başta olmak üzere geniş bir katılımcı kitlesine ücretsiz olarak hitap edecek.