- Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 şişe ketçap ve mayonez ele geçirildi



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tavsiye edilen son tüketim tarihi geçmiş 650 gramlık 2 bin 350 adet ketçap ve 560 gramlık 2 bin 350 adet mayonez ele geçirdi. Herhangi bir fatura ve irsaliyesi olmayan ve koliler içerisine istiflenmiş ürünler, katı atık tesisine götürülerek imha edildi.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, yapılan ihbar üzerine Hal Mahallesi Yeni Hal giriş karşısında bir kamyonette yaptığı kontrolde, son tüketim tarihi geçmiş ve herhangi bir faturası veya irsaliyesi olmayan yaklaşık 3 ton mayonez ve ketçap (4 bin 700 şişe) bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine haber verilen Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları incelemede, ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihlerinin geçtiğini tespit ederek, güvenli olmayan gıda olarak niteleyip el konulması gerektiğini belirtti. Ekipler, araç sürücüsü hakkında da tutanak tuttu.



Katı atık tesisinde imha edildi

Araçta bulunan kişi hakkında tutanak tutulmasının ardından el konulan ürünler, haber verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin de yaptığı sayma işlemi sonucu ele geçirilen ürünlerin toplamda 4 bin 700 adet şişe olduğu belirlendi. Son tüketim tarihlerinin geçtiği tespit edilerek güvenli olmayan gıda olarak nitelenen, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ketçap ve mayonezler, Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı katı atık tesisine götürülerek imha edildi.