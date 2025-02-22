Mersin’in Bozyazı ilçesinde düzenlenen ’Resimli Çengel Bulmaca’ etkinliğinde, görsellerle desteklenmiş özel bulmacalar katılımcılar tarafından çözüldü.

Bozyazı İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlediği ’Resimli Çengel Bulmaca’ etkinliğiyle kitap dostlarını ve bulmaca severleri bir araya getirdi. Her yaş grubundan vatandaşlardan ilgi gören etkinlikte katılımcılar, bir yandan kelime hazinelerini geliştirirken, diğer yandan eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Etkinlik kapsamında, görsellerle desteklenmiş özel bulmacalar çözüldü. Farklı yaş gruplarından katılımcılar, ipuçlarını değerlendirerek kelimeleri bulmaya çalıştı.

Bu tür etkinliklerin hem zihinsel gelişimi desteklediğini hem de kitap okuma alışkanlığını teşvik ettiğini belirten kütüphane yönetimi, benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.