Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Evimiz Atölye’ projesi, bu kez özel bireylerin annelerini ağırladı. Engelsiz Yaşam Parkında düzenlenen etkinlikte, anneler hem üretmenin hem de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın gücünü ortaya çıkaran projesi ‘Evimiz Atölye’, toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde, ‘Elde var yetenek, evde var ekmek’ sloganıyla yürütülen proje kapsamında, bu kez Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının da katkısıyla Engelsiz Yaşam Parkından faydalanan özel bireylerin anneleriyle bir araya gelindi.

‘Evimiz Atölye’ projesinin 47. durağı olan Engelsiz Yaşam Parkında gerçekleştirilen buluşmada, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer annelerle birlikte oyuncak atölyesine katıldı. Anneler, kendilerine sunulan bu imkân için teşekkür ederken, atölye sürecinin adeta bir terapi etkisi oluşturduğunu belirtti.

"Sizler, eli öpülesi annelersiniz"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, proje dolayısıyla özel bireylerin anneleri ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, annelere ve çocuklara Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını iletti. Özel bireylerin annelerine seslenen Seçer, "Tüm anneler gerçekten çok kıymetli, fedakâr. Fakat sizler gerçekten eli öpülesi annelersiniz. Bunu hem sizlerden hem de çevrenizden görüyorum. Yaptığınız fedakârlıklar, çektiğiniz sıkıntılar ve bununla baş etmek için verdiğiniz mücadele çok kıymetli" dedi. Engelsiz Yaşam Parkının hem ailelerin sosyalleşmesi için hem de özel bireylerin becerilerini geliştirmesi ve kendini daha iyi hissetmesi için çok önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Seçer, "Daha önceki ziyaretimde sizlerle sohbet ettiğimizde, sosyalleşme ve bir şeyler yapma isteğinizi söylemiştiniz. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile ’Evimiz Atölye’yi sizlerle yapalım istedik" diye konuştu.

"Bu projeler sayesinde birbirimize kılavuz oluyoruz"

Evimiz Atölye projesinin tüm kadınlar için önemli bir proje olduğunun altını çizen Meral Seçer, "Kadınların birçoğu, özellikle de dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların sosyalleşmesi için bir alan veya ekonomik değere dönüştürecekleri ürünleri nasıl yapabilecekleri konusunda fikirleri yok. Biz bunlara evdeki gizli iş gücü diyoruz. Ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz, kendimize ve çocuklarımıza daha faydalı olabilmemiz için, yaptığımız işlerin ekonomik değere dönüşmesi gerekiyor. Bu hayat pahalılığında çocuğumuza ve kendimize yapacağımız en ufak bir katkı, aileye de katkı oluyor" ifadelerine yer verdi.

Oyuncakların geri dönüşüm ile yapılmasının da ayrı bir önem arz ettiğini kaydeden Seçer, "Belki sizlerden başka fikirler de gelecektir. Onun için bu toplantılarımızın ve birlikte olmamızın çok faydası oluyor. Aslında birbirimize kılavuz oluyoruz. Annelerimizin önemini bilmek gerekiyor, sizler çok değerlisiniz. Sizlerin yükünü ne kadar hafifletebilirsek, o da bizler için çok büyük mutluluk olacaktır. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Toplumumuzda iyi ki sizin gibi anneler var. Sizler örneksiniz" diyerek herkese teşekkür etti.

Özel birey annesi Hülya Önder, kendisinin kaleme aldığı ‘Oğlumun Renkleri Otizm Yelpazesinde Bir Yaşam’ isimli kitabını, Meral Seçer’e takdim etti. Meral Seçer programda son olarak özel bireyler ve anneleri ile fotoğraf çekildi.