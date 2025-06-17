Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi ile Stüdyo Ekho iş birliğiyle düzenlenen ’Halk Dansları ve Sirtaki Gösterisi’ gerçekleştirildi.

Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinlikte konuşma yapan Stüdyo Ekho Kurucusu Melek Erol, "Yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda; yağmur, çamur demeden bu gösteri için tutkuyla hazırlandık. Siz değerli ailelerimizin desteği olmasaydı, bugün bu anı hep birlikte paylaşamazdık. Dans; birleştirir, iyileştirir ve hayatımıza anlam katar. Bu özel gecenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi’ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizleri birbirinden güzel dans gösterileriyle baş başa bırakıyorum" dedi.

Zengin dans gösterileri sunuldu

Gösteride, Ekho Dans Stüdyosu öğrencileri Sirtaki, Zeybek, Zeybekiko ve Tango performansları sergilerken; Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak tarafından koreografisi hazırlanan Zeybek grubu ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin dans gösterileri de izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sezen Aksu’nun ’Kalbim Ege’de Kaldı’, Giorgos’un ’Thalassina Palatia’, Natasa Theodoridou’nun ’Den S’Adiko’, Avva Bioon’un ’Lekes’, Stelios Kazantzides’ten ’Exo Ap’ Adiko’, Konstantinos Argiros’un ’Arrosti Kardia’ ve ’Çökertme’ gibi eserler eşliğinde dans performansları sahnelendi.

Gösterinin sonunda etkinlikte emeği geçen isimlere teşekkür belgesi takdim edildi.