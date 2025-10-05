Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik hayata geçirdiği projelerle fark oluşturmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Engelsiz Yaşam Parkındaki havuzda yaz boyunca düzenlenen yüzme eğitimleri sayesinde özel bireyler hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Engelsiz Yaşam Parkında yaz sezonu boyunca sürdürülen yüzme kurslarında bugüne kadar toplam 2 bin 377 seans gerçekleştirildi. Eylül ayında da devam eden program kapsamında Engelsiz Yaşam Parkı öğrencilerinin yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de servislerle havuza taşınıyor. Çarşamba ve cuma günleri 08.30-10.00 saatleri arasında yapılan yüzme dersleri, özel gereksinimli bireylerin su korkusunu yenmesine, özgüven kazanmalarına ve psikolojik olarak güçlenmelerine katkı sağlıyor.

"Her yaş grubundan özel bireyimiz var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Fatmanur Uçan, yaz boyunca özel gereksinimli bireyleri havuzla buluşturduklarını belirterek, "Her yaş grubundan özel bireylerimiz var. Bugüne kadar halk seanslarımız, engelli birey seanslarımız ve yüzme eğitimlerimiz olmak üzere 2 bin 377 seans yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezindeki öğrencilerimiz de buraya servisle getiriliyor. Aileler de burada keyifli vakit geçiriyor" dedi.

Uçan, görme engelli bireylerin de yüzme kurslarına katıldığını ifade ederek, "Buraya gelen öğrenciler su korkularını yeniyor, fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini iyi hissediyorlar. Motivasyonları artıyor ve özgüvenleri gelişiyor. Normal şartlarda özel gereksinimli bireyleri birçok havuz kabul etmiyor. Ancak Engelsiz Yaşam Parkındaki havuzumuz bütün engel gruplarına hizmet veriyor" diye konuştu.

Özel bireyler suyun keyfini çıkarıyor

Yüzme kursuna katılan özel bireylerden Alperen Denizalp, "Burada çok eğlendim. Havuz etkinliği hem sosyalleşme hem de spor açısından faydalı oldu. Evde oturmak yerine burada eğlenmek çok güzel" dedi.

İlk defa havuza giren Mustafa Enes Gezici ise "Çok mutlu oldum. Bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Minik katılımcılardan Asaf Samet Bugay, "Bugün ilk defa havuza giriyorum. Yüzmeyi burada öğrendim. Çok zevkliydi" derken, Furkan Geymen de "Su topu oynuyoruz, arkadaş ediniyorum, sosyalleşiyorum. Çok eğleniyorum" diye konuştu.

Aileler hizmetten memnun

Velilerden Ramazan Denizalp, "Çocuğumun boş vakitlerini bu tip etkinliklerle değerlendiriyoruz. Servis imkanı da var. Çok memnunuz" dedi.

Görme engelli bir çocuk annesi Emine Gezici ise "Çocuğum ilk defa havuza geldi. Çok mutlu oldu. Evde sıkılıyordu, bu etkinlik ona çok iyi geldi. Bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.