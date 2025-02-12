Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğünce, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla ’önleme araması’ gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Göğden, Karacaoğlan ve Göksu işletme şeflikleri ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde belirlenen noktalarda ve farklı saatlerde denetim yaptı. Denetimlerde; orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü yapıldı, şüpheli araçlarda önleme araması gerçekleştirildi.

Ormanların güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahaleleri önlemek amacıyla, ’önleme araması’ uygulamalarının bölge genelinde düzenli olarak devam edeceği bildirildi.