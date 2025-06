Mersin Valisi Atilla Toros, okul yaptıran hayırseverlere yönelik düzenlenen plaket töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlerin sadece bina inşa etmediklerini, aynı zamanda bir milletin istikbaline umut ektiklerini söyledi. Hayırseverlerin desteğiyle Mersin’e bugüne kadar 131 okul kazandırıldığını belirten Vali Toros, "Bu gönül birlikteliği, hayırda yarışmanın en güzel örneğidir" dedi.

Mersin Valiliği tarafından düzenlenen Kültür Merkezinde düzenlenen törende, eğitime verdikleri katkılardan dolayı hayırseverlere plaket takdim edildi. Programda konuşan Vali Atilla Toros, eğitimin bir ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu vurgulayarak, "Bu yatırımın getirisi ne bir makamla ne de bir servetle ölçülebilir. Çünkü bu yatırım, insanadır, geleceğedir" ifadelerini kullandı. Hayırseverliğin bu toprakların köklü bir değeri olduğunu vurgulayan Vali Toros, "Eğitim, bir ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu yatırımın getirisi hiçbir maddi payeyle ölçülemez. Çünkü bu yatırım, insanadır. Bu yatırım, geleceğedir. Eğitim sayesinde bir millet yükselir. Eğitimle cehalet biter, adalet yeşerir, huzur güçlenir. Devlet olarak eğitime bu anlayışla yaklaşıyoruz. Bu bilinçle eğitime öncelik veriyoruz. Yeni okullar yapıyor, eğitim yatırımlarını artırıyoruz. Her bir çocuğumuza nitelikli bir eğitim ortamı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"443 okul, 6 bin 607 derslik eğitim camiamıza kazandırıldı"

Eğitim yatırımlarının Mersin’de büyük oranda pay aldığını dile getiren Vali Toros, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitime büyük kaynak aktarılıyor. Sosyal, kültürel ve sportif imkânlarla donatılmış yepyeni okullar açılıyor. 443 okul, 6 bin 607 derslik eğitim camiamıza kazandırıldı. Eğitim yatırımlarına 20,1 milyar TL harcama yapıldı. Ve geleceğimize yapılan bu yatırımlar kesintisiz sürüyor. 66 okul, bin 246 dersliğin yapımı hızla devam ediyor. Devam eden yatırımların toplam proje tutarı 11,2 milyar TL. Bugüne kadar devam eden yatırımlara yapılan harcama 1,3 milyar lira. Toplamda, Mersin’de tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımları için harcanan miktar 21,4 milyar lirayı aşmış durumda" dedi.

"Hayırda yarışmanın en güzel tablosudur"

Hayırseverlerin Mersin’e 131 okul kazandırdığını belirten Vali Toros, "İşte bu, gönül birliğinin ve hayırda yarışmanın en güzel tablosudur. Bu bağlamda Mersin, hayırseverlik ruhuyla da çok özel bir şehir. Çünkü Mersin, sizin gibi yüce gönüllü insanların şehri. Hayırseverlerimizle aramızda gönülden kurulmuş bir köprü var. Bu köprünün harcında samimiyet var, özveri var, vefa var. Yaptığınız her okul, her derslik, Mersin’in yarınlarına bırakılmış bir mirastır. Ve bu miras gelecek kuşaklara yön verecek güçtedir. Sizler, zengin kültürümüzün, kadim medeniyetimizin bayraktarlarısınız. Çünkü hayır, yalnızca maddi bir katkı değildir. Hayır, yürekleri ısıtmaktır. Bir çocuğun kalbine umut olmak, bir annenin yüreğine huzur vermektir. Ve siz bunu fazlasıyla başardınız. Hiçbir hayır ne dünyada ne de ahirette karşılıksız kalmaz. Her bir eserinizle milletimizin hafızasında ve dualarındasınız" şeklinde konuştu.

"Biliyoruz ki hayırseverlik bir zenginlik göstergesi değildir"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise Vali Atilla Toros olmak üzere tüm hayırseverlere şükranlarını sunarak, "Bugün burada sadece tuğlalarla değil, dualarla yükselen, sadece betonla değil, iyilikle yoğrulan bir geleceği, hayırla yarışan gönül birliği insanların bir araya geldiği bir buluşmadayız. Hep birlikte bu toprakların mayasında var olan bir geleneği, infak kültürünü yaşatmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kıymetli hayırseverlerimiz, sizler Mersin’in kalbinde sessizce kök salan ulu çınarlarsınız. Sadece bir bina yaptırmadınız; bir nesle umut, bir geleceğe istikamet, bir milletin istikbali oldunuz. Sizlerin yaptığı sadece dört duvardan ibaret binalardan öte, bilgiyle, merhametle kalacak istikbalimizin inşa edildiği mekanlardır. O mekanlarda büyüyecek olan her çocuk, sizin hayırlarınızın yaşayan bir medresesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Törene, hayırseverler, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.