Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3. 'Nergis Şenliği' kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında kazananlara ödülleri verildi. Yarışmada, katılımcılar cep telefonu ve fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflarıyla dereceye girerken, şenlik bölge halkının sosyalleşmesi ve tarım ürünlerinin değer kazanmasına katkı sundu.

Büyükşehir Belediyesi, hem kentin hem de nergisin tanıtımının yanı sıra, Mersinlilerin sosyalleşmesi ve üreticilerin ürünlerinin pazar değerinin artması amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikleri sürdürüyor. Bu etkinliklerden birisi olan ve 19 Ocak'ta Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi'nde gerçekleştirilen 3. Nergis Şenliği hafızalardaki yerini korurken, şenlik kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananlarına ise ödülleri teslim edildi. 'Cep Telefonu' ve 'Fotoğraf Makinesi' ile çekilen fotoğraflar olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın kazananlarına ödülleri, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu tarafından verildi. Yarışma kapsamında, fotoğraf makinesi kategorisinde Ahmet Erkan Yavuzcan birinci, Baran Deniz ikinci, Cemal Şener de üçüncü oldu. Cep telefonu kategorisinde ise Baran Deniz birinciliği, Elif Gürbüz ikinciliği, Hayrunisa Oğur da üçüncülüğü elde etti.



"Mersin tarımının pazar alanının gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, törende yaptığı konuşmada, bölgelerin niş ürünlerinin tanıtılması, hangi ürünün nerede yetiştiği ve tarım kenti Mersin'de hangi ürünlerin yetiştiğinin insanlara aktarılması amacıyla şenlikler düzenlendiğini söyledi. Bu doğrultuda hareket ederek ilkini 3 sene önce gerçekleştirdikleri Nergis Şenliği'nin, gelinen noktada yaklaşık 30 bin vatandaşın katıldığı büyük bir organizasyona dönüştüğünü belirten Şahutoğlu, "Bu tür organizasyonların, bölge halkının gelişmesi, yetiştirdiği ürünlerin ederinde pazarlanması adına son derece önemli olduğunu görüyoruz. Bu şenlikleri yaparak hem köy halkının kalkınmasına, hem yetiştirdikleri ürünlerin tanıtılmasına, hem de Mersin tarımının pazar alanının gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Nergis Şenliği'nin geliştirilmesi adına bu yıl program içeriğine fotoğraf yarışması da eklediklerini ifade eden Şahutoğlu, "Fotoğraf yarışmasını, cep telefonu ile çekim ve fotoğraf makinesi ile çekim olmak üzere 2 ayrı kategoride sınıflandırdık. Yarışmaya katılıp, orada doğanın güzelliklerini ortaya çıkararak kazananlarımızı kutluyoruz" diye konuştu.



"Organizasyonlar Mersin'e değer katıyor"

Yarışmanın fotoğraf makinesi ile çekim kategorisi 1.'si Ahmet Erkan Yavuzcan ise duygularını, "Çok mutlu oldum. Güzel bir mekanda anlık bir fotoğrafımla dereceye girdim. Zaten fotoğrafta bu anı yakalamak önemli. Onun için de mutluyum. Bu tür Organizasyonlar Mersin'e kesinlikle değer katıyor" dedi.

Kaynak: İHA