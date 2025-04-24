Mersin’de bir vatandaşın Göksu Nehrine düşürdüğü cep telefonunu itfaiye ekipleri çıkardı.

Edilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Silifke ilçesinde meydana gelen olayda, Göksu Nehri üzerinde bir vatandaş görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonu nehre düşürdü. Yardım talebi üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla nehre düşen telefonu sudan çıkararak sahibine teslim etti.

Telefonuna kavuşan şahıs, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.