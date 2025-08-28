Mersin’de inşaatta çalışan 2 işçi, elektrik arızası nedeniyle 8’inci katta iskelede mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla işçiler güvenli şekilde kurtarıldı.

Olay, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir inşaatın 8’inci katındaki iskelede çalışan M.B. ve H.A., elektrik arızası nedeniyle mahsur kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezitli İtfaiye Grup Amirliği ile Arama Kurtarma ekipleri, titiz bir çalışma yürüttü. Önce ip yardımıyla emniyet kemeri ulaştırılan işçilerin güvenliği sağlandı. Ardından ekipler, binanın duvarında açtıkları delikten 8’inci kattaki iskeleye ulaştı. İşçiler dikkatli bir şekilde kurtarılarak güvenli alana indirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerin durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kısa süreli panik yaşayan M.B. ve H.A., kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.