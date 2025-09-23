Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, görsel kirliliğin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve kimi zaman madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için mahalle sakinlerini tedirgin eden metruk yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Bugüne kadar ilçe genelinde yüzlerce metruk binayı yıkan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Çay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaların yıkımını gerçekleştirmişti. Ekiplerin bu kez adresi Gündoğdu Mahallesi oldu. Belediye Encümeni kararıyla, sahiplerince yıllar önce terk edilen ve zamanla harabeye dönüşen bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkım sırasında çevre güvenliği için sokağa şerit çekildi. Emniyet güçleri, zabıta ekipleri ve Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdürrahim Ulusal da çalışmalara eşlik etti. Kepçe yardımıyla yapılan yıkımda yan binalara zarar verilmemesi için özen gösterildi. Ayrıca aşırı toz oluşumunu önlemek amacıyla arazözle binaya tazyikli su sıkıldı.

"Metruk yapılarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, metruk yapılarla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür yapıların hem güvenlik hem de toplumsal huzur açısından büyük risk taşıdığını belirtti.

Şener, "Bu yapılar, kent estetiğini bozmasının yanı sıra küçük çocuklarımız için büyük tehlikeler barındırıyor. Kimi zaman madde bağımlılarının mekanına dönüşerek vatandaşlarımızda huzursuzluğa neden oluyor. Gerek ekiplerimizin sahadaki tespitleri, gerekse bina sahipleri veya muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, yasal süreçleri tamamlanan metruk binaların yıkımlarına kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.