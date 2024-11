- Mersin'de LGS Kurs Merkezlerinde dağıtılan yemek sayısı 50 bin pakete ulaştı



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıkarak Tarsus ve merkez ilçelerde yer alan Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde LGS’ye hazırlanan ortaokul öğrencileri için öğle yemeği hizmeti sürüyor. Bu yıl şimdiye kadar LGS Kurs Merkezlerinde dağıtılan yemek sayısı 50 bine ulaştı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için, ilk ara tatilin ardından ders zili çaldı. Öğrencilerin eğitim hayatları kadar beslenme ihtiyaçlarını da önemseyen Büyükşehir Belediyesi, LGS hazırlık öğrencilerine sunduğu öğle yemeği hizmetini sürdürüyor. Tarsus ve merkez ilçelerde yer alan 10 kurs merkezindeki öğrencilere sağlanan bu hizmetle her gün bin 200 öğrenci karnı tok, zihni açık bir şekilde derslere giriyor. Öğrenciler, ders aralarında ücretsiz olarak sunulan öğle yemeği sayesinde hem beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor hem de derslere daha iyi bir şekilde odaklanıyor. Büyükşehir Aşhanesinde hazırlanan yemekler her gün Hal, Halkkent, Turgut Türkalp, Çilek, Özgürlük, Kazanlı, Turgutreis, Mithatpaşa, Bahçe ve Eskiömerli’deki LGS Kurs Merkezine ulaştırılıyor. Hizmetten her gün bin 200 öğrenci yararlanıyor. Kurs merkezine sabahları gelen öğrenciler okullarına gitmeden önce, öğlenleri gelen öğrenciler de kurs başlamadan önce öğle yemeğini yiyor. Bu sayede öğrenciler hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlarken, ailelerin de içi rahat ediyor.



“Bugüne kadar dağıttığımız yemek sayısı 50 bin pakete ulaştı”

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Büyükşehir Belediyesinin toplam 10 LGS Kurs Merkezinde öğle yemeği hizmetiyle öğrencilere destek olmayı sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu yıl içinde bugüne kadar dağıttığımız yemek sayısı 50 bin pakete ulaştı. Öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel gelişiminin öneminin farkındayız. Bunun için de beslenmenin ne kadar gerekli olduğunu biliyoruz. Öğle öğününde aperatif beslenerek ya da hiçbir şey yemeden okula ya da kurs merkezine gelmelerinin, öğrencilerimizi zorladığını biliyoruz. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu projemiz yıl boyunca devam edecek” şeklinde konuştu.



Büyükşehir öğrencilerin derslerini, ailelerin bütçelerini rahatlatıyor

Diğer dershaneler ücretli olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesinin Kurs Merkezinin olanaklarının daha iyi olduğunu söyleyen öğrencilerden Muhammed Talha Aldemir, “Mükemmel bir eğitim alıyoruz. Mesela okuldan sonra eve uğramayacaksak, kursa geldiğimiz zaman aç bir şekilde ders dinlemek yerine yemeğimizi yiyip dinliyoruz. Bu da dersi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Okuldan çıktıktan sonra hemen buraya geliyorum, yemeğimi burada yiyip derse öyle giriyorum” diye konuştu.

Velilerden Nejla Serin kızının Büyükşehir Kurs Merkezinden çok memnun olduğunu, yemek imkanının da velilerin içini ve ekonomisini rahatlattığını ifade ederek, “Böyle bir imkan sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize katkısı çok yüksek. Kızım geliyor burada ücretsiz ders görüyor. Fiyatlar yüksek olduğu için dışarı gönderemezdik” dedi. Öğle yemeği hizmetinin de çok önemli olduğunu dile getiren Serin, “Gerçekten çok ince düşünülmüş ve güzel bir fikir. Kızım okuldan merkeze geldiği için aç oluyor ve burada sıcak yemekleri önünde hazır” ifadelerini kullandı.