Mersin Merkez Yenişehir İlçesi Kaymakamlığı tarafından , İlçede yaşayan Şehit anneleri , Gazi anneleri , Koruyucu anneler ve Engelli anneleri için ''Anneler Günü'' vesilesi ile kahvaltılı kutlama programı düzenlendi.

Etkinlikte Şehit anneleri , gazi anneleri , koruyucu anneler ve engelli anneleri ile tek tek ilgilenen ve gül vererek günlerini kutlayan Yenişehir İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök , '' Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerimiz,gazi annelerimiz,koruyucu annelerimiz ve engelli annelerimizle kahvaltı programında bir araya geldik.Cennetle müjdelenen,elleri öpülesi başta şehit anneleri, annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin '' dedi.