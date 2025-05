Mersin Büyükşehir Belediyesince ’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen organizasyonda, kürek sörfü yapan özel gereksinimli çocuklar, denizin ve sporun keyfini doyasıya yaşadı.

Özel gereksinimli bireyleri yaşamın her alanında daha çok görünür kılmak ve sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ’10- 16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla özel gereksinimli çocuk ve ailelerinin yer aldığı eğlenceli etkinlikler düzenledi. Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü (SUP) iş birliğinde günün erken saatlerinde Fenerbahçe Meydanında başlayan programda gönüllüler eşliğinde can yelekleri giydirilen özel gereksinimli bireyler kürek sörfü yaptı. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve ilk defa kürek sörfü ile tanışan çocuklar, Akdeniz’in maviliğinde denize açılarak keyifli vakit geçirirken, hem unutulmaz bir deneyim yaşadı hem de güzel anılar biriktirdi.

İlerleyen saatlerde ise Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkından faydalanan özel gereksinimli birey ve aileleri, açık otobüslerle şehir turu yaptı. İsmet İnönü ve Adnan Menderes Bulvarı boyunca sahil turu yapan aileler, güzel havanın ve şehir manzarasının tadını çıkardı. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının sahilde verdiği konserle son buldu. Müzik eşliğinde dans edip, şarkılar söyleyen özel gereksinimli bireyler enerjilerini atarken, aileler de yapılan etkinlikler sayesinde moral bulduklarını ifade etti.

"Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik planladık"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, ’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında bir dizi etkinlik yapmayı planladıklarını ve bu anlamda ilk etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gerboğa, "Hafta kapsamında etkinliğimizle açılış yaptık. Sabah erken saatlerde daha küçük yaş grubu özel gereksinimli çocuklarla kürek sörfü etkinliğimiz oldu. Çok eğlendiler ve onlar için çok güzel bir gün oldu. Ardından bir kortej gerçekleştirdik. Kortej bitiminde çocuklar konserle birlikte çok eğlendi. Bu haftayı onlar için güzel bir etkinlik dizisi olarak planladık. Büyükşehir olarak engelli bireylerin her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Dezavantajlı mahallelerden gelen çocuklar kürek sörfü ile tanıştı"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatmanur Uçan, Akdeniz SUP iş birliğinde gerçekleştirilen kürek sörfü etkinliği hakkında bilgi vererek, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çok çeşitli etkinlikler yapmayı planladık. Bu da ilk etkinliğimizdi. Etkinliğimizde yaklaşık 50 çocuk kürek sörfü ile tanıştı. Ailelerimizin hepsi dezavantajlı mahallelerden gelen ailelerimizdi. Gerçekten anlamlı bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkından 3 yıldır faydalanan veli Ayşegül Mercan ise Büyükşehir Belediyesinin her etkinliğine katıldığını anlatarak, "Gayet memnunuz. Anlaşılmak güzel. Dışarıda bu etkinliklere katılmak istediğimizde birçok problem yaşıyoruz. Birileri tarafından anlaşıldığını ve fark edildiğini bilmek çok güzel. Buraya gelen çocuklar diğer etkinliklerde kalabalığa girmekten çekinen, gürültüden uzak duran çocuklar ve normal gelişen çocuklar kadar hızlı hareket edip anlama yetisine sahip olmadıkları için bulundukları ortamda çiçek açıyorlar" diye konuştu.