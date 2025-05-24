Mersin Büyükşehir Belediyesinin, binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkaran 550 kilometrelik ’Tarihi Kilikya Yolu’, doğa ve tarih tutkunlarını bekliyor. Antik kervan yolları ve Yörük göç güzergahlarından geçen, yüksek rakımlardan deniz seviyesine yeşille mavinin bir arada olduğu eşsiz rotada yürüyüş yapmak isteyenler, ’kilikyayolu.mersin.bel.tr’ adresinden proje hakkında detaylı bilgi edinebilir.

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Antik Kilikya coğrafyasını kapsayan ve Tarsus’tan Yeşilovacık’a kadar uzanan 550 kilometrelik ’Tarihi Kilikya Yolu Projesi’, doğa ve tarih tutkunları için muhteşem bir rota sunuyor. Kısa süre önce yürüyüşe açılan Kilikya Yolu, ziyaretçilerine antik yerleşimlerin eşsiz atmosferinde yürüyüş yaparak, binlerce yıl öncesine uzanan bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Toplam 38 etaptan oluşan Kilikya Yolu; İpekyolu, Toros, Olba ve Afrodit rotalarıyla 4 ana bölümden oluşuyor. Uluslararası standartlarda yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları ile donatılan güzergah, doğa ve spor turizmi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor.

"Misafirlerimizi, parkurlarımızı keşfetmeye bekliyoruz"

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren, Tarihi Kilikya Yolu Projesi’nin, Mersin Valiliği ve Kilikya Yolu Yaşatma Derneği iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini söyledi. Projeyle Mersin’in sosyal ve kültürel zenginliklerinin doğa ve spor turizmi aracılığıyla tanıtılması ve bu sayede hem yurt içi hem de yurt dışından gelen misafirlerin bu değerlerden faydalanmasının amaçlandığını dile getiren Eren, "Kilikya, antik dönemde bölgemize verilen isimdir. Proje, Kilikya bölgesinde bulunan Tarsus Sağlıklı’dan başlayıp Kilikya Afrodisias’la sonlanıyor. Güzergah 4 ana rota ile 38 parkurdan oluşuyor. Toplam uzunluğu 550 kilometre olan projede İpekyolu, Toros, Olba ve Afrodit rotaları yer alıyor" diye konuştu.

Tarihi Kilikya Yolu’nda ziyaretçilerin yönlerini bulabilmesi için 500 adet yer ve yön tabelası yerleştirdiklerini vurgulayan Eren, "Ayrıca alanda insanların kaybolmadan güvenle dolaşabilmesi için, uluslararası standartlara uygun kırmızı ve beyaz yönlendirme işaretleri de yapıldı" dedi.

Eren, 7-27 kilometre arasında değişen parkur uzunlukları bulunan tüm güzergahları incelemek isteyenlerin, kilikyayolu.mersin.bel.tr adresini ziyaret edebileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Tüm parkurların özellikleri, uzunlukları, zorluk dereceleri, tarihi önemi gibi konular hakkında bilgi alınabildiği gibi, aynı zamanda sanal gezinti yolu ile de parkurlara gitmeden incelenebilir. Yürüyüş sırasında sanal gezinti desteği alınarak, kaybolmadan ve güvenle parkurlar keşfedilebilir. İlimizin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi, tüm doğa ve spor turizmini sevenleri parkurlarımızı keşfetmeye bekliyoruz."

"Hat üzerinde 5 büyük kanyon geçiyorsunuz"

Tarihi Kilikya Yolu Proje Koordinatörü Ahmet Tarakçı da söz konusu projenin yaklaşık 5,5 yıllık çalışmayla hayata geçirildiğini söyledi. Mersin’in bir açık hava müzesi olduğunu ifade eden Tarakçı, "Bu proje de bu güzelliğin tanıtılması için hayata geçirildi. Mersin’in güzelliğini ön plana çıkaracak tarihi kalıntılar, doğal güzellikler, dağların ihtişamı, köylerin güzelliği, 2 binli rakımlardan Afrodisias bölgesi gibi rakımın sıfıra ineceği muhteşem parkurlar var. Hat üzerinde Kenzin Geçidi, Cehennem Deresi, Şeytan Deresi, Kubat Kanyonu ve Değnek Kanyonu olmak üzere 5 büyük kanyon geçiyorsunuz" diye konuştu.

Tarihi Kilikya Yolu’nda yürüyenlerin, Mersinlilerin bile görmediği ve bilmediği pek çok tarihi yerden geçeceklerini belirten Tarakçı, "Yürüyüş yapanlar 9’a yakın kalenin içinden geçecekler, ama yakın yerlere yönelirseler yaklaşık 15 kale görmeleri mümkün. Kışın ve yazın yürünecek yerler de var. Özellikle Toroslar bölgesindeki kervan ve göç yollarında, mayıs ayından başlanıp aralık ayına kadar yürünebilir. Kış döneminde teçhizatlı yürümek gerekir" dedi.