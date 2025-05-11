Mersin’in Anamur ilçesinde, Kur’an-ı Kerim ile tanışan 4-6 yaş grubu öğrenciler için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Değirmencikburnu 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun düzenlediği etkinlikte, Kur’an okumayı öğrenen minikler için konvoylu yürüyüş ve kutlama programı yapıldı. Bayraklarla süslenmiş araçlardan oluşan konvoya öğrenciler ve aileleri büyük bir coşku ile katıldı. Anamur caddelerinde gerçekleşen konvoy, renkli görüntülere sahne oldu ve dron ile havadan görüntülendi.

Etkinliğin son durağı Anamur İlçe Müftülüğü oldu. Çocukların heyecanına ortak olan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan yaptığı konuşmada, "Kur’an ehli olmak ve Kur’an-ı Kerim ile meşgul olmak en hayırlı işlerden biridir. Bugün burada şahit olduğumuz manzara, hepimizi hem sevindirdi hem de duygulandırdı. Bir çocuğun bu yaşta Kur’an ile tanışması, Allah’ı ve Peygamberini tanıması, onun karakterinin temel taşlarını oluşturacaktır" dedi.

Müftü Fidan, Kur’an’a geçen öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, emeklerinden dolayı Kur’an Kursu öğreticileri Selma Altay, Ümmü Nuray Karagöz ve Esra Aydın’a teşekkür etti.

"Kur’an ile tanıştıkları günü unutmasınlar İstedik"

Kur’an Kursu öğreticisi Selma Altay, "Çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim ile tanıştıkları bu özel günü hayatları boyunca unutmamaları için böyle bir etkinlik planladık. Onların sevinci, bizim en büyük mutluluğumuz oldu" ifadelerini kullandı.

İki öğrenci Kur’an’ı hatim etti

Etkinlikte ayrıca iki minik öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i baştan sona hatim etmesi büyük bir takdir topladı. Bu anlamlı başarıyla ilgili konuşan öğretici Selma Altay, "Bu yaşta Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumayı başaran iki öğrencimizin azmi, hepimize ilham verdi. Onların bu başarısı, sabırla ve sevgiyle verilen eğitimin bir meyvesidir. Her gün küçük adımlarla ilerlediler, yılmadılar, vazgeçmediler. Rabbim yollarını Kur’an nuruyla aydınlatsın" diye konuştu.

Değirmencikburnu 4-6 Yaş Kur’an Kursu Salonunda devam eden programda minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı, dualar okudu ve ilahiler seslendirdi. Program sonunda Kur’an okumayı öğrenen öğrencilere taç giydirilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa Anamur Müftüsü Mehmet Fidan’ın yası sıra Gülnar Müftüsü Mehmet Sain, daire amirleri, müftülük personeli, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.