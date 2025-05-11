Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim programında, yapay zeka araçlarının eğitimdeki yeri ve önemi ele alındı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik olarak "Beceri Kazandırmada Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı" temalı bir eğitim programı düzenledi. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özacan; "Beceri Kazandırmada Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı gibi son derece önemli ve geleceğimize yön verecek bir konuda eğitim düzenledik. Yapay zeka artık hayatımızın her alanında baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Sağlıktan sanayiye, ulaşımdan iletişime kadar tüm sektörlerde köklü dönüşümlere imza atıyor. Bu büyük değişim ve gelişim rüzgarının eğitim sistemimizi de etkilememesi, eğitim süreçlerimizi dönüştürmemesi elbette düşünülemezdi. Bizler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile evlatlarımızı sadece akademik bilgiyle donatmanın ötesinde, onları hayata hazırlayan, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, üreten ve en önemlisi çağın gerektirdiği becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. İşte bu noktada, modelimizin en önemli hedeflerinden biri olan dijital okuryazarlık becerisinin kazandırılmasında yapay zeka teknolojileri bizlere eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Yapay zeka araçları, öğrencilerimizin bireysel öğrenme hızlarına ve farklılıklarına uygun, kişiselleştirilmiş eğitim içerikleri oluşturmamıza, onlara yeni beceriler kazandırmamıza ve dijital dünyayı daha etkin, verimli ve bilinçli kullanmalarına imkan tanıyacaktır. Öğretmenlerimizin ise rutin görevlerini hafifleterek onlara öğrencilerimizle daha fazla ve daha nitelikli zaman geçirme imkanı sunacaktır. Ancak, bu güçlü teknolojiyi kullanırken dikkat etmemiz gereken önemli bir husus da bulunmaktadır: Etik ilkeler. Yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde adaleti, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve en önemlisi insan onurunu merkeze alan bir yaklaşımı benimsemek zorundayız. Bilginin mahremiyeti, algoritmaların tarafsızlığı ve bu teknolojilerin tüm öğrencilerimizin yararına kullanılması temel önceliğimiz olmalıdır. Bu eğitimin, yapay zeka araçlarının eğitimde etkin ve etik bir şekilde nasıl kullanılabileceğine dair sizlere yeni ufuklar açacağına, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli bir adım olacağına yürekten inanıyorum. Eğitimimizin başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum" dedi.