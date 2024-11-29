İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’de bulunan devlet okullarının ilk ve Ortaokul öğrencilerine simit, poğaça ve süt dağıtımından sonra şimdi de kuruyemiş ve meyve dağıtımına başladı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, ara tatilden dönen öğrencileri okul önünde simit ve süt dağıtımının yanında artık kuruyemiş ve meyve de dağıtmaya başlayacak.Yeni bir uygulama başlatan Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’de eğitim veren devlet okullarının İlk ve Ortaokul öğrencilerine sabahları 2 gün süt ve simit, 2 gün kuruyemiş süt, 1 gün de meyve ve süt dağıtacak.

‘Çocuklarımızın yemek çantasını zenginleştirdik’

Çocukların okulda gıdaya ulaşmalarının daha rahat olması için çalıştıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Yeni başlatmış olduğumuz bu hizmetle ilk ve ortaokula giden çocuklarımızın simit, poğaça ve sütü ders zili çalmadan okul kapılarında dağıtmaya başladık. Bununla sınırlı kalmasın dedik. Meyve ve kuruyemiş de ekledik. Çocuklarımız zihinleri açık ve mutlu bir şekilde derslerine girmeleri için kuruyemiş ve meyve ekledik. Özellikle kış dönemi hastalıkların yoğun olduğu dönem. Mandalina üretiminin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Çocuklarımız hem C vitamini alsın hem de hastalıklardan korunsunlar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ne yiyecekleri, ne giyinecekleri, kalemleri var mı, çantası var mı gibi bir düşünceye kapılmadan biz tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Yerel yönetimin bunu yapması gerekiyor ve biz de vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet ederiz diye düşünüp çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.