Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesinde düzenlenen panelde, dijital çağda doğru sağlık bilgisine erişimin önemi vurgulanırken, sağlık okuryazarlığının erken yaşta kazandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde, Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen panel, sağlık çalışanları ve akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı ile çok sayıda sağlık yöneticisi ve personel katıldı.

Programın açılışında konuşan Başhekim Mehmet Ballı, Türkiye'de sağlık okuryazarlığı seviyesinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, bu bilincin erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ise dijitalleşen dünyada sağlık bilgisinin doğru kaynaktan edinilmesinin kritik olduğunu vurguladı. Ekici, bireylerin dijital mecralardaki bilgilere temkinli yaklaşması gerektiğini belirterek, doğru bilgiye ulaşmanın sağlık hizmetlerinden etkin yararlanma açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Panelde, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner ile Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Taylan sunumlarıyla programa katkı sundu. Akademisyenler, dijitalleşme sürecinde doğru bilgiye erişim, sağlık iletişimi ve medyanın toplum üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunumların ardından katılımcılarla soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Program sonunda İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve Başhekim Mehmet Ballı tarafından akademisyenlere çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.